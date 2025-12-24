Gli auguri del commissario | Siate orgogliosi di Prato costruite insieme il futuro
Il commissario straordinario Claudio Sammartino invita la comunità di Prato a guardare al futuro con orgoglio e responsabilità. In occasione del Natale, desidera incoraggiare i cittadini a condividere valori fondamentali come convivenza, solidarietà e legalità, affinché insieme possano costruire una città più forte e coesa. Un messaggio di speranza e impegno rivolto a tutta la comunità, per un domani migliore.
Prato, 24 dicembre 2025 – Ecco il messaggio di augurio del commissario straordinario Claudio Sammartino alla città "A tutti voi auguro un Natale "con i regali, sì, ma soprattutto "con tutti gli ideali realizzati", ideali di convivenza civile e sociale, di laboriosità, d'intrapresa, di solidarietà, salute e legalità. Faccio mie alcune parole di Alda Merini, una delle più illustri poetesse contemporanee. Nel corso di questi primi cinque mesi dell'incarico che il Ministro dell'Interno e il Governo mi hanno conferito - l'incarico e il privilegio di amministrare, e quindi servire, la città di Prato - ho vissuto a stretto contatto con voi, cittadine e cittadini.
