Gli angeli delle bollette | Le paga un anonimo Così torniamo a vivere

Mario, 57 anni, lavora stabilmente ma affronta difficoltà economiche a causa delle alte spese energetiche. Le sue bollette, spesso pagate da un donatore anonimo, alleggeriscono il peso di un budget già difficile. Questa iniziativa permette a persone come Mario di tornare a vivere con più serenità, riducendo lo stress finanziario e offrendo un aiuto concreto nelle difficoltà quotidiane.

Mario, 57 anni, un lavoro fisso e problemi di salute, ma il suo stipendio finisce nel giro di pochi giorni a causa delle bollette. Soffre di insonnia, ha paura per il futuro, raziona il cibo per pagare l’affitto, mentre i figli adolescenti si lamentano di continuo. Giulia vive in una piccola casa popolare senza gas: non può permetterselo. Per pagare le bollette se le è fatte rateizzare. Bruno, 79 anni e la pensione minima, deve scegliere: pagare l’affitto, il cibo o il riscaldamento? Le bollette superano il 40% del reddito familiare. Maria ha perso il lavoro durante la pandemia, ha tre figli e lo stipendio del marito non basta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

