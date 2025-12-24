Gli Alberi dei record Da Gubbio al Trasimeno Magia unica al mondo

Gli Alberi dei record, tra Gubbio e il Trasimeno, rappresentano una tradizione radicata che ogni anno coinvolge visitatori e comunità locali. Con l’avvicinarsi del Natale, Gubbio si distingue per il suo Albero di Natale, riconosciuto come il più grande al mondo, una testimonianza di creatività e di fede che da oltre quarant’anni anima il territorio umbro.

Con il Natale alle porte, Gubbio torna a essere uno dei cuori luminosi dell’Umbria grazie al suo Albero di Natale più grande del mondo, una tradizione che da oltre quarant’anni unisce fede, tecnica e attrattiva turistica. La gigantesca installazione si arrampica sulle pendici del monte Ingino, disegnando con le luci la sagoma di un abete alto circa 750 metri e largo oltre 450, composto da più di 300 punti luminosi collegati da circa 7.500 metri di cavi. A completare l’opera, la grande stella cometa in cima al monte, estesa per oltre mille metri quadrati e visibile a decine di chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli Alberi dei record. Da Gubbio al Trasimeno. Magia unica al mondo Leggi anche: ? Si Accende l’Albero di Natale dei Record a Gubbio: Il Più Grande del Mondo Leggi anche: Musica, Bresh al Narciso Club di Gubbio: unica data in Umbria Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Perché tutti scelgono l’Umbria a Natale: mercatini, luci spettacolari e tradizioni senza tempo. Gli Alberi dei record. Da Gubbio al Trasimeno. Magia unica al mondo - A Castiglione del Lago la più grande attrazione costruita sulle acque . msn.com

L’itinerario degli Alberi da record dell’Umbria - Da Gubbio al lago Trasimeno, da Perugia ad Assisi, da Deruta a Terni passando da Valfabbrica, ecco i simboli natalizi ’spettacolari’ da non perdere Umbria, terra del Natale con allestimenti da Guiness ... lanazione.it

Gli alberi da record a Gubbio e Castiglione del Lago - Ancora poche ore prima del grande spettacolo di luci e colori, riflessi sull'acqua e sfumature, con l'accensione degli alberi di Natale di Gubbio e Castiglione del Lago. rainews.it

Travel365. . Questi non sono semplici alberi di Natale. Sono follie architettoniche, record mondiali, idee visionarie. Dall’albero galleggiante di Rio a quello fatto interamente di persone in India, fino a una creazione da 11 milioni di dollari... Scopri i 4 alberi di - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.