Glamping Cesenatico brinda a un anno da record

Glamping Cesenatico celebra un anno da record con oltre ottanta partecipanti alla cena di auguri. Un momento di convivialità che riflette il successo e la crescita della struttura, consolidando il legame con clienti e collaboratori. Un’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questo percorso, guardando con fiducia alle sfide future e alle opportunità di sviluppo.

Più di ottanta persone hanno partecipato alla cena degli auguri organizzata dalla società Glamping Cesenatico. All'Osteria del Sole si sono ritrovati i vertici dell'azienda impegnata in importanti attività turistiche, fra cui il patron Terzo Martinetti, la responsabile commerciale Lara Zani, il direttore amministrativo Giulia Baredi, Patrizia Nasolini ed il procuratore speciale della società Lorenzo Martinetti; fra gli ospiti l'assessore al turismo Gaia Morara, il presidente Roberto Poni della società Impresa Sicura, il presidente onorario Lucio Sacchetti della società calcistica Bakia Cesenatico, il presidente Giunio Bonoli del gruppo ciclistico "Fausto Coppi" che organizza la Nove Colli, Massimo Bulbi, numerosi imprenditori e professionisti.

Un mese di stipendio in più per i dipendenti Glamping - È stato infatti raggiunto un accordo sindacale aziendale alla Glamping Cesenatico srl, la società ... ilrestodelcarlino.it

