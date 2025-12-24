Giustizia e legalità un' associazione denuncia l’impunità nella pubblica amministrazione
L’associazione per la giustizia giusta, fondata in Sicilia, nasce con l’obiettivo di tutelare i diritti dei cittadini e garantire assistenza legale a chi non può permettersela, per ragioni economiche o personali. L’organizzazione si propone di intervenire in difesa della legalità e della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Il giudice Sabella: “Ritardi nella giustizia e impunità dei reati? Una scelta del Parlamento e delle riforme Cartabia e Nordio”
Leggi anche: Part-time nella pubblica amministrazione, pressing dei sindaci alla Regione
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
#Napoli #stragedelRapido #Manfredi #giustizia #legalità Cerimonia della Stazione Centrale nel 41° anniversario dell'attentato. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.