Giustizia e legalità un' associazione denuncia l’impunità nella pubblica amministrazione

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione per la giustizia giusta, fondata in Sicilia, nasce con l’obiettivo di tutelare i diritti dei cittadini e garantire assistenza legale a chi non può permettersela, per ragioni economiche o personali. L’organizzazione si propone di intervenire in difesa della legalità e della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Il giudice Sabella: “Ritardi nella giustizia e impunità dei reati? Una scelta del Parlamento e delle riforme Cartabia e Nordio”

Leggi anche: Part-time nella pubblica amministrazione, pressing dei sindaci alla Regione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.