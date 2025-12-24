Giunta muro contro muro sul nome di Bonavitacola | e resta il nodo del bilancio
Il dibattito sul nome di Bonavitacola continua a dividere le forze politiche, mantenendo aperto il nodo sul bilancio regionale. Mentre le urne si sono chiuse il 24 novembre in Campania, l’attenzione rimane alta sulla configurazione della futura amministrazione. A un mese dalla vittoria di Roberto Fico alle elezioni, il quadro politico regionale si presenta ancora incerto, con questioni chiave da definire per il percorso amministrativo.
Era il 24 novembre quando alle 15 si chiusero le urne per le Regionali in Campania. La vigilia di Natale cade a un mese dalla vittoria elettorale di Roberto Fico. Dopo i festeggiamenti sono. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Fico lavora alla nuova giunta: tra i nomi anche Cosenza e Casillo, mentre resta il nodo Bonavitacola
Leggi anche: Muro contro muro tra Comune e famiglie sul ritardo della mensa scolastica. Indaga la Corte dei Conti
«Alzare un muro contro tutte le degenerazioni: la vera prova per l’Anm»; Bilancio, Consiglio comunale a oltranza: notte in aula tra ostruzionismo e “muro” della maggioranza; Legge speciale, l'assessore Zuin: «Solo due anni di autonomia per i conti»; Bologna, il Comune verso l'ok al Bilancio 2026. Il centrodestra fa muro con 200 ordini del giorno.
Giunta, muro contro muro sul nome di Bonavitacola: e resta il nodo del bilancio - Era il 24 novembre quando alle 15 si chiusero le urne per le Regionali in Campania. ilmattino.it
Regione, scontro sulla riforma organizzativa. Il centrodestra: “Efficienza e zero costi”. Il Pd: “Poltronificio” - Genova – Muro contro muro in consiglio regionale sulla riforma della dirigenza amministrativa e organizzazione della Regione Liguria. ilsecoloxix.it
Autonomia Differenziata. È scontro tra Regioni: il Veneto fa muro contro il ‘fronte del no’ - Zaia annuncia la delibera di Giunta, già firmata, per dare mandato a uno staff di legali di costituirsi presso la Consulta e difendere la Legge Calderoli contro il ricorso diretto presentato da ... quotidianosanita.it
Roberto Fico mette a punto gli ultimi dettagli: assessori prima di Natale. In Aula il 29 dicembre. Resta il nodo A Testa Alto: Piero De Luca prova a forzare su Bonavitacola, ma il presidente continua a fare muro. #regione giunta #Fico - facebook.com facebook
La giunta approva le linee guida per la riqualificazione della porta del porto e di Corso Fratelli Cervi, coinvolgendo cittadini, commercianti e artisti #Riccione #Attualita x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.