È aperta alla circolazione stradale via Colonne dopo la voragine che si è formata nel pomeriggio di ieri sotto le piogge incessanti dell’antivigilia. Il danno è stato ripristinato e i veicoli possono transitare. Non si registrano disagi. Ieri sera si è reso però necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, dopo che un’auto era rimasta incastrata . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, voragine in via Colonne: danno riparato. La strada è aperta al traffico

