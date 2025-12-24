Giugliano caos viabilità | automobilista circola sul marciapiede per evitare il traffico

Vigilia di Natale all’insegna del caos traffico a Giugliano, dove pioggia intensa e viabilità congestionata hanno paralizzato il corso Campano, una delle arterie principali della città. Lunghe code, clacson e automobilisti esasperati hanno caratterizzato la mattinata del 24 dicembre, complici lo shopping dell’ultimo minuto e il maltempo. Pioggia e traffico paralizzano il corso Campano La . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

