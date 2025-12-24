Giorgia Meloni il messaggio di Natale agli italiani | Facciamo la rivoluzione del presepe Lo penso ancora

Roma, 24 dicembre 2025 – “Il presepe non impone nulla a nessuno, racconta una storia, custodisce dei valori, rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le sue radici è una nazione che non ha paura del confronto né del futuro". È il messaggio lanciato dalla premier Giorgia Meloni nel video apparso oggi sui social per i tradizionali auguri di Natale "a tutti gli italiani". Un’ immagine intima quella scelta dalla presidente del Consiglio e che punta dritta al cuore della gente, senza fronzoli istituzionali. Un maglione bianco morbido e avvolgente, come in una festa in famiglia. E alle sue spalle c’è il protagonista degli auguri 2025: il presepe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

