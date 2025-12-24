Giorgia Meloni il messaggio di Natale agli italiani | Facciamo la rivoluzione del presepe Lo penso ancora
Roma, 24 dicembre 2025 – “Il presepe non impone nulla a nessuno, racconta una storia, custodisce dei valori, rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le sue radici è una nazione che non ha paura del confronto né del futuro". È il messaggio lanciato dalla premier Giorgia Meloni nel video apparso oggi sui social per i tradizionali auguri di Natale "a tutti gli italiani". Un’ immagine intima quella scelta dalla presidente del Consiglio e che punta dritta al cuore della gente, senza fronzoli istituzionali. Un maglione bianco morbido e avvolgente, come in una festa in famiglia. E alle sue spalle c’è il protagonista degli auguri 2025: il presepe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Meloni fa gli auguri di Natale agli italiani davanti al Presepe: “Siate orgogliosi della vostra identità”
Leggi anche: Meloni fa gli auguri di Natale agli italiani davanti al presepe: “Custodisce valori e non impone niente a nessuno” – Video
Il messaggio di auguri per le festività del Presidente Meloni; Giorgia Meloni ai militari per gli auguri: “Eserciti strumento più efficace contro guerre”; Giorgia Meloni: La pace si protegge con la forza. Il messaggio ai militari all'estero; Giorgia Meloni, il regalo di Natale dal partito: dopo il letto king size, è in arrivo il super computer da 9mila euro.
Il messaggio natalizio di Giorgia Meloni: un appello all'orgoglio nazionale e all'identità culturale - Il videomessaggio natalizio della Premier Meloni ci invita a riflettere sulle nostre radici culturali e a celebrare i valori universali del Natale, come la solidarietà, la famiglia e la speranza. notizie.it
Giorgia Meloni, il look “cozy” per il messaggio di Natale: «Facciamo la rivoluzione del presepe» - E per i suoi auguri di buone feste agli italiani, sceglie un look decisamente casalingo e natalizio G iorgia Meloni ha scelto i soc ... iodonna.it
Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni davanti al presepe: Siate orgogliosi della vostra identità - Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni agli italiani Siate orgogliosi della vostra identit "Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani. ilgiornale.it
Meloni fa gli auguri agli italiani ed elogia il presepe: "Non impone nulla a nessuno" Giorgia Meloni fa gli auguri di Natale agli italiani. A modo suo. Puntando tutto sull'identità. In un video condiviso sui suoi canali social la mattina della vigilia, la presidente - facebook.com facebook
Giorgia Meloni e gli auguri di Natale agli italiani "Siate orgogliosi della vostra identità" x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.