Giorgia Meloni gli auguri di Natale | La rivoluzione del presepe
In occasione delle festività natalizie, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto di rivolgersi ai cittadini con un video diffuso sui suoi canali social, riservando un messaggio di auguri al Paese. Al centro del suo intervento, ancora una volta, il presepe come simbolo identitario e culturale. "Anni fa vi ho detto: prendiamo il pastorello e facciamo la 'rivoluzione del presepe'. Lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno, custodisce dei valori e rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le sue radici è una nazione che non ha paura del confronto né del futuro", afferma il premier, ribadendo una posizione già espressa in passato sul significato di questa tradizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Meloni rispolvera “la rivoluzione del presepe”: per gli auguri di Natale tornano i simboli tradizionali
Leggi anche: Giorgia Meloni e gli auguri di Natale col presepe: «Siate orgogliosi della vostra identità» – Il video
Giorgia Meloni ai militari per gli auguri: “Eserciti strumento più efficace contro guerre”; Gli auguri di Giorgia Meloni agli italiani: Continuiamo la rivoluzione del presepe; Meloni tira il fiato, regali e brindisi per l'ultimo Consiglio dei ministri. Ma resta il gelo tra Giorgetti e Salvini; Meloni e il pacco di Natale ai ministri: porcellane Ginori e profumi. E Lollobrigida regala miele made in Italy.
Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni davanti al presepe: Siate orgogliosi della vostra identità - Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni agli italiani Siate orgogliosi della vostra identit "Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani. ilgiornale.it
Natale 2025, gli auguri di Giorgia Meloni agli italiani: "Guardare avanti con fiducia" - Giorgia Meloni rivolge gli auguri di Natale valorizzando tradizione, valori e identità come momento di unione per gli italiani. notizie.it
Natale, Meloni: "Auguri sinceri a tutti, siate orgogliosi della vostra identità" - La presidente del Consiglio ha pubblicato su X il consueto video di auguri in occasione delle festività natalizie. tg24.sky.it
Gli auguri del Presidente Meloni per le festività
Meloni fa gli auguri agli italiani ed elogia il presepe: "Non impone nulla a nessuno" Giorgia Meloni fa gli auguri di Natale agli italiani. A modo suo. Puntando tutto sull'identità. In un video condiviso sui suoi canali social la mattina della vigilia, la presidente - facebook.com facebook
Giorgia Meloni e gli auguri di Natale agli italiani "Siate orgogliosi della vostra identità" x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.