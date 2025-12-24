Giorgia Meloni gli auguri di Natale | La rivoluzione del presepe

In occasione delle festività natalizie, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto di rivolgersi ai cittadini con un video diffuso sui suoi canali social, riservando un messaggio di auguri al Paese. Al centro del suo intervento, ancora una volta, il presepe come simbolo identitario e culturale. "Anni fa vi ho detto: prendiamo il pastorello e facciamo la 'rivoluzione del presepe'. Lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno, custodisce dei valori e rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le sue radici è una nazione che non ha paura del confronto né del futuro", afferma il premier, ribadendo una posizione già espressa in passato sul significato di questa tradizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

