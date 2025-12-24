Giorgia Meloni e gli auguri di Natale col presepe | Siate orgogliosi della vostra identità – Il video
«Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani. A chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia, e a chi semplicemente cerca un momento di pace. E voglio farlo a chi ancora una volta più di tutti ci ricorda cosa sia il Santo Natale. Anni fa vi ho detto prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe, lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno, racconta una storia, custodisce dei valori, rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le proprie radici è una Nazione che non ha paura né del confronto, né del futuro». 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni: “Il presepe come valore e radici. Siate orgogliosi della vostra identità” (video)
Leggi anche: Natale, gli auguri di Meloni: “Il presepe simbolo di identità e valori”
Giorgia Meloni ai militari per gli auguri: “Eserciti strumento più efficace contro guerre”; Meloni tira il fiato, regali e brindisi per l'ultimo Consiglio dei ministri. Ma resta il gelo tra Giorgetti e Salvini; Meloni e il pacco di Natale ai ministri: porcellane Ginori e profumi. E Lollobrigida regala miele made in Italy; Palazzo Chigi, gli auguri del Presidente Giorgia Meloni per le festività natalizie (Foto e Video).
Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni - Il premier ha affidato a un video social gli auguri di buon Natale per gli italiani chiedendo la "rivoluzione del Presepe", un simbolo che "parla di dignità, responsabilità, rispetto della vita e atte ... ilgiornale.it
Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni: “Siate orgogliosi della vostra identità” - La premier è tornata a citare 'la rivoluzione del Presepe', quel “simbolo che parla di dignità, di responsabilità, di rispetto della vita e di attenzione ai fragili” ... msn.com
Natale, gli auguri di Meloni: “Il presepe simbolo di identità e valori” - (LaPresse) Un messaggio di auguri e di riflessione quello diffuso sui social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla vigilia di Natale. msn.com
Gli auguri del Presidente Meloni per le festività
Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni: «Siate orgogliosi vostra identità»| Video - facebook.com facebook
Durante lo scambio di auguri con i dipendenti di Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni canta l'inno d'Italia con il coro degli alpini. La conclusione è con il grido finale "L'Italia chiamò! Sì!!" anche se l'affermazione finale, per decreto presidenziale, dovrebbe es x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.