Giorgia Meloni e gli auguri di Natale col presepe | Siate orgogliosi della vostra identità – Il video

«Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani. A chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia, e a chi semplicemente cerca un momento di pace. E voglio farlo a chi ancora una volta più di tutti ci ricorda cosa sia il Santo Natale. Anni fa vi ho detto prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe, lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno, racconta una storia, custodisce dei valori, rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le proprie radici è una Nazione che non ha paura né del confronto, né del futuro». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni: “Il presepe come valore e radici. Siate orgogliosi della vostra identità” (video)

Leggi anche: Natale, gli auguri di Meloni: “Il presepe simbolo di identità e valori”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Giorgia Meloni ai militari per gli auguri: “Eserciti strumento più efficace contro guerre”; Meloni tira il fiato, regali e brindisi per l'ultimo Consiglio dei ministri. Ma resta il gelo tra Giorgetti e Salvini; Meloni e il pacco di Natale ai ministri: porcellane Ginori e profumi. E Lollobrigida regala miele made in Italy; Palazzo Chigi, gli auguri del Presidente Giorgia Meloni per le festività natalizie (Foto e Video).

Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni - Il premier ha affidato a un video social gli auguri di buon Natale per gli italiani chiedendo la "rivoluzione del Presepe", un simbolo che "parla di dignità, responsabilità, rispetto della vita e atte ... ilgiornale.it