Gioiosa Ionica | Capodanno in piazza con Clementino
Gioiosa Ionica è pronta a festeggiare il 2026 con l’energia e la musica di Clementino. Il primo gennaio il rapper campano farà ballare tutta Piazza Vittorio Veneto e la Locride in un evento gratuito inserito nel cartellone degli eventi natalizi della Città Metropolitana, che la stessa ha promosso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Incidente a Gioiosa Ionica, chi sono le vittime: Salvatore, Lucia e Domenico morti nello scontro con un pullman
Leggi anche: Cadavere trovato in strada a Gioiosa Ionica: indagati due indiani
La Città Metropolitana sceglie l’energia e la musica di Clementino per il Capodanno di Gioiosa Ionica; Reggio, Natale ‘Metro City’ ricco di eventi tra musica, arte e teatro: il programma; Christmas Paradise anima il Natale di Marina di Gioiosa Ionica.
La Città Metropolitana sceglie l’energia e la musica di Clementino per il Capodanno di Gioiosa Ionica - Il primo gennaio il rapper campano farà ballare tutta Piazza Vittorio Veneto e la Locride in un evento gratuito i ... strettoweb.com
GIOIOSA IONICA (RC) - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.