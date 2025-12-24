Gioiosa Ionica | Capodanno in piazza con Clementino

Gioiosa Ionica è pronta a festeggiare il 2026 con l’energia e la musica di Clementino. Il primo gennaio il rapper campano farà ballare tutta Piazza Vittorio Veneto e la Locride in un evento gratuito inserito nel cartellone degli eventi natalizi della Città Metropolitana, che la stessa ha promosso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

