Gianpaolo Tarantini e le ragazze per Silvio Berlusconi | Era rispettoso altro che Signorini o Epstein Le donne? Uscivano sempre soddisfatte
Il conto con la giustizia Gianpaolo Tarantini l’ha chiuso dopo sedici anni tra processi e condanne. Eppure l’imprenditore barese, noto per essere stato il «fornitore» di ragazze ed escort per Silvio Berlusconi quanto era presidente del Consiglio, non tornerebbe indietro per rifare da capo: «Ho sbagliato tanto, pensavo che il fine giustificasse sempre i mezzi. Ma non mi vergogno di nulla, e non dimentico niente». Dopo tutto, come ha detto l’imprenditore 50enne in una lunga intervista a Repubblica, il Cavaliere e le sue serate erano di tutt’altra pasta rispetto agli scandali del passato e del presente. 🔗 Leggi su Open.online
