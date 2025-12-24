Giada D’Antonio una napoletana 16enne in coppa del mondo di sci | anche un ragazza del Sud ce la può fare orgogliosa del mio accento

Domenica sarà al cancelletto di partenza della Coppa del Mondo in Austria. A sedici anni. Giada D’Antonio, talento napoletano classe 2009, gareggerà nello slalom di Semmering. Metà partenopea, metà colombiana (e soprannominata la «pantera» per le sue movenze), è cresciuta ai piedi del Vesuvio, a San Sebastiano. Palestra sciistica sugli Appennini, a Roccaraso, Sci club Vesuvio. «È come un sogno». Il suo debutto internazionale, un mese fa, era già stato clamoroso, meglio persino della regina Shiffrin. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Giada D’Antonio, una napoletana 16enne in coppa del mondo di sci: «anche un ragazza del Sud ce la può fare, orgogliosa del mio accento» Leggi anche: La napoletana Giada D’Antonio debutterà in Coppa del Mondo di sci il 28 dicembre, è stata convocata per lo slalom Leggi anche: Sci, Giada D'Antonio debutterà in Coppa del Mondo: la giovane sciatrice napoletana al cancelletto con le grandi dello slalom Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Giada D’Antonio monopolizza un gigante nazionale FIS a Moena | distacchi abissali. Giada D’Antonio sarà a Semmering: debutto in Coppa del mondo per la 16enne sciatrice napoletana - Prima storica convocazione nel massimo circuito per la sedicenne Giada D’Antonio cresciuta nello Sci Club Vesuvio che a novembre ha vinto due slalom Fis in Svizzera. sport.quotidiano.net

Giada D'Antonio: «Dal Vesuvio alla Coppa del Mondo di sci a 16 anni, un sogno. Odio il freddo, amo ballare ed essere libera» - Giada D'Antonio debutterà nello slalom di Semmering: «Fiera della mia storia, vengo dalla città come Tomba, uno dei miei idoli» ... corriere.it

Giada D'Antonio, chi è il talento di 16 anni: campana e colombiana, la «Black Panther» ha vinto il suo primo slalom - L’Italia dello slalom stenta, ma lo sci azzurro potrebbe aver trovato la sua campionessa anche in questa specialità. corriere.it

Questa è una splendida notizia! “Giada D'Antonio e Anna Trocker sono convocate in Coppa del Mondo a Semmering. Era il 1986 e avevo appena compiuto 17 anni partivo con un numero altissimo credo il 76... Mi portarono in Coppa del Mondo di gigante, - facebook.com facebook

Giada D’Antonio e Anna Trocker in Coppa del Mondo senza aver mai fatto Coppa Europa: scelta azzardata o rischio calcolato - x.com

