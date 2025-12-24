"Ah, giacche Ralph Lauren e Canada Goose. Oggi si fa la spesa". Questa frase sarebbe stata pronunciata - stando a quanto messo a verbale da uno degli amici del quindicenne rapinato domenica scorsa a Milano in zona corso Buenos Aires - dall'unica donna della baby gang. Chi è la ragazzina della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - "Giacche Ralph Lauren e Canada Goose. Oggi si fa la spesa": le parole della 15enne prima della rapina al coetaneo

Leggi anche: Snow Goose by Canada Goose ridefinisce l'inverno attraverso la leggerezza, il colore e la connessione con la natura

Leggi anche: Aggredisce e rapina un suo coetaneo: arrestato un 15enne

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Non è Natale senza @poloralphauren ! Amiamo l’Estetica Old Money del Ralph Lauren Christmas che si respira in boutique. Sogniamo una casa di campagna, un salotto con il caminetto acceso, una passeggiata tra la neve, avvolti da morbidi pullover, - facebook.com facebook