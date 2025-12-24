Giacche Ralph Lauren e Canada Goose Oggi si fa la spesa | le parole della 15enne prima della rapina al coetaneo

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ah, giacche Ralph Lauren e Canada Goose. Oggi si fa la spesa". Questa frase sarebbe stata pronunciata - stando a quanto messo a verbale da uno degli amici del quindicenne rapinato domenica scorsa a Milano in zona corso Buenos Aires - dall'unica donna della baby gang. Chi è la ragazzina della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

giacche ralph lauren e canada goose oggi si fa la spesa le parole della 15enne prima della rapina al coetaneo

© Milanotoday.it - "Giacche Ralph Lauren e Canada Goose. Oggi si fa la spesa": le parole della 15enne prima della rapina al coetaneo

Leggi anche: Snow Goose by Canada Goose ridefinisce l'inverno attraverso la leggerezza, il colore e la connessione con la natura

Leggi anche: Aggredisce e rapina un suo coetaneo: arrestato un 15enne

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.