Gesù bambina nel presepe di don Vitaliano il prete no global | Per non discriminare

Gesù bambina nella Chiesa di Capostello a Mercogliano in Irpinia "per non discriminare le donne". Immediate le reazioni politiche. Salvini: "Vi sembra normale?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Avellino, nel presepe di don Vitaliano Della Sala Gesù è una bambina - oggi si incarnerebbe nelle bambine e nei bambini senza casa, senza terra, senza pace e senza domani della Palestina e di Gaza, dell'Ucraina e del Sud Sudan". tg24.sky.it
Una bambina nel presepe di don Vitaliano: un messaggio contro ogni discriminazione per ricordare i piccoli senza casa e senza terra di Palestina e Ucraina - E' un omaggio ai bambini senza casa, senza famiglia quello che consegna don Vitaliano Della Sala, parroco della chiesa di Capocastello a Mercogliano. corriereirpinia.it
