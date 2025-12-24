Gesù bambina nel presepe di don Vitaliano il prete no global | Per non discriminare

Avellino, nel presepe di don Vitaliano Della Sala Gesù è una bambina - oggi si incarnerebbe nelle bambine e nei bambini senza casa, senza terra, senza pace e senza domani della Palestina e di Gaza, dell'Ucraina e del Sud Sudan". tg24.sky.it

