Gesù bambina nel presepe di don Vitaliano il prete no global | Per non discriminare

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gesù bambina nella Chiesa di Capostello a Mercogliano in Irpinia "per non discriminare le donne". Immediate le reazioni politiche. Salvini: "Vi sembra normale?". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Nel presepe di Don Vitaliano quest’anno c’è Gesù Bambina

Leggi anche: Don Vitaliano e il presepe choc: "Facciamo a pezzi Gesù Bambina"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Nel presepe di Don Vitaliano quest’anno c’è Gesù Bambina.

ges249 bambina presepe donGesù bambina nel presepe di don Vitaliano, il prete no global: “Per non discriminare” - Gesù bambina nella Chiesa di Capostello a Mercogliano in Irpinia “per non discriminare le donne”. fanpage.it

ges249 bambina presepe donAvellino, nel presepe di don Vitaliano Della Sala Gesù è una bambina - oggi si incarnerebbe nelle bambine e nei bambini senza casa, senza terra, senza pace e senza domani della Palestina e di Gaza, dell'Ucraina e del Sud Sudan". tg24.sky.it

ges249 bambina presepe donUna bambina nel presepe di don Vitaliano: un messaggio contro ogni discriminazione per ricordare i piccoli senza casa e senza terra di Palestina e Ucraina - E' un omaggio ai bambini senza casa, senza famiglia quello che consegna don Vitaliano Della Sala, parroco della chiesa di Capocastello a Mercogliano. corriereirpinia.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.