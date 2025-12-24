Gesù Bambin@ nel presepe di Capocastello Salvini e la fede a comando | Vi sembra normale?

C’è chi davanti a un presepe vede una mangiatoia, chi un simbolo e chi un’occasione per un post su Instagram. Matteo Salvini appartiene con coerenza a quest’ultima categoria. Gli basta una statuina diversa dal solito per sgranare gli occhi e chiedere al popolo dei social: «Vi sembra normale?». 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Una bambina nel presepe di don Vitaliano: un messaggio contro ogni discriminazione per ricordare i piccoli senza casa e senza terra di Palestina e Ucraina - E' un omaggio ai bambini senza casa, senza famiglia quello che consegna don Vitaliano Della Sala, parroco della chiesa di Capocastello a Mercogliano. corriereirpinia.it