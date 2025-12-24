Gesù Bambin@ nel presepe di Capocastello Salvini e la fede a comando | Vi sembra normale?
C’è chi davanti a un presepe vede una mangiatoia, chi un simbolo e chi un’occasione per un post su Instagram. Matteo Salvini appartiene con coerenza a quest’ultima categoria. Gli basta una statuina diversa dal solito per sgranare gli occhi e chiedere al popolo dei social: «Vi sembra normale?». 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Una bambina nel presepe di don Vitaliano: un messaggio contro ogni discriminazione per ricordare i piccoli senza casa e senza terra di Palestina e Ucraina - E' un omaggio ai bambini senza casa, senza famiglia quello che consegna don Vitaliano Della Sala, parroco della chiesa di Capocastello a Mercogliano. corriereirpinia.it
Gesù è una bambina sul presepe in Irpinia: “Così s’incarna nella storia” - La scritta Gesù Bambin@ risalta agli occhi dei fedeli che a Natale occuperanno i banchi della chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Mercogliano. internapoli.it
Gesù è una bambina nel presepe di don Vitaliano Della Sala, prete no Global: "Per non discriminare" - Se nei presepi di tutta Italia si aspetta la nascita di Gesù bambino, nella parrocchia di don Vitaliano Della Sala, a Mercogliano, in provincia di Avellino, nascerà una Gesù bambina ... msn.com
Gesù è una bambina nel presepe di don Vitaliano Della Sala ad Avellino: «Per non discriminare» - facebook.com facebook
