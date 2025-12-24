Una tragedia improvvisa ha colpito il calcio tedesco. Sebastian Hertner è morto a soli 34 anni in seguito a un drammatico incidente avvenuto in Montenegro, dove si trovava in vacanza insieme alla moglie. L’ex calciatore, capitano dell’ Etsv Amburg, ha perso la vita dopo una caduta nel vuoto di circa settanta metri da una seggiovia, staccatasi improvvisamente dal cavo nel comprensorio sciistico di Savin Kuk, nel nord del Paese. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto non gli ha lasciato scampo. Un episodio violento e improvviso che ha lasciato sgomenti compagni, tifosi e l’intero ambiente calcistico. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Germania sotto shock: morto Sebastian Hertner a 34 anni in un tragico incidente in Montenegro

Leggi anche: Tragedia in Montenegro: muore Sebastian Hertner in un incidente su una seggiovia

Leggi anche: Sebastian Hertner è morto precipitando da una seggiovia alta 70 metri: il calciatore tedesco aveva 34 anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Australia: sparatoria in spiaggia, morti e feriti; Italia al primo posto nella classifica per nazioni: Spagna scivola al terzo.

Germania: morto criminale nazista Faber - Il criminale di guerra nazista diorigine olandese Klaas Faber, secondo nella lista dei ricercatidal centro Simon Wiesenthal, è morto all'età di 90 anni, aIngolstadt, nel sud ... ilsecoloxix.it

??SEBASTIAN HERTNER??. Dramma in Montenegro: si stacca la seggiovia, muore il calciatore tedesco??

Primavisione 20 e 21 dicembre UN TOPOLINO SOTTO L'ALBERO Regia: Henrik Martin Dahlsbakken Nazionalità: Norvegia, Germania Durata: 80 Genere: Animazione Vendita biglietti online: ticket.cinebot.it/nuovo/ teatronuovo.com/primevisioni.a… x.com

Mentre Lina Iuliano è in tournée in America, Danilo è sotto contratto con il San Carlo per lo Schiaccianoci, oggi Karolin Bellavista ci ha dato anche lei belle notizie, mercoledì partirà per la Germania per danzare nel Lago dei Cigni e dopo questo contratto partir - facebook.com facebook