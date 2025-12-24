Geolier commuove tutti con i bimbi del Santobono |VIDEO

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vigilia di Natale speciale, un sorriso in mezzo a un mare di difficoltà. I bambini ricoverati all'ospedale Santobono di Napoli hanno ricevuto la visita di Emanuele Palumbo, in arte Geolier, e subito il reparto si è trasformato in un'area per un concerto improvvisato quanto emozionante. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Geolier visita i bambini ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli: sorpresa di Natale in corsia

Leggi anche: I parrucchieri Di Benedetto donano l’incasso di Natale ai bimbi del Santobono

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

geolier commuove tutti bimbiGeolier visita i bambini ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli: sorpresa di Natale in corsia - Il rapper napoletano ha fatto visita ai suoi piccoli fan che, anche durante le vacanze natalizie, sono ricoverati all'ospedale Santobono, nosocomio pediatrico ... fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.