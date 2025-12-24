Genomica, la ricerca. Intelligenza artificiale e genomica si incontrano nel Polo d’Innovazione di Genomica Genetica e Biologia Srl, una PMI con sedi a Siena e Terni. L’azienda si distingue per l’integrazione di tecnologie avanzate di genomica e diagnostica, applicate alla ricerca e allo sviluppo industriale. Un punto di riferimento per l’innovazione nel settore biotecnologico, con un focus sulla collaborazione tra laboratori e mondo industriale.

Polo d’Innovazione di Genomica Genetica e Biologia Srl (Polo GGB) è un’innovativa PMI con sedi operative a Siena – all’interno di Tls – e Terni, che integra genomica avanzata, diagnostica e ricerca applicata all’intelligenza artificiale. Attraverso due principali aree operative – Human Diagnostics e Vector Control Research Center – il Polo realizza servizi di diagnostica genetica di alta specializzazione e progetti di ricerca su tecnologie di gene drive e anti-drive, collaborando con istituzioni di eccellenza quali Imperial College London, Bill Gates Foundation, DARPA e numerose università Italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Genomica, la ricerca. Intelligenza artificiale dai laboratori al mondo industriale

