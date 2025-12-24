Genitori vip da Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez a Gianmarco Tamberi e Alessandra Amoroso | chi ha festeggiato l' arrivo di un figlio nel 2025

Nel 2025, molti genitori noti hanno accolto un nuovo membro nella famiglia, celebrando l’arrivo di un figlio. Da Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez a Gianmarco Tamberi e Alessandra Amoroso, questo periodo ha segnato un momento importante nelle loro vite, tra gioie e nuovi progetti. Un anno che ha rafforzato i legami familiari e portato nuove emozioni, riflettendo un cambiamento di priorità e valori.

Tra fiocchi rosa e fiocchi blu, il 2025 è stato per alcuni personaggi famosi l'anno in cui rivedere le proprie priorità. Cantanti, influencer, ma anche sportivi e attori.

