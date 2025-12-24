GB direttrice del Global Disinformation Index bandita dagli Usa

24 dic 2025

A a Clare Melford, direttrice del Global Disinformation Index con sede nel Regno Unito, sarebbe stato vietato l'ingresso negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

