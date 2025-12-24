Il Napoli conclude l'ultima partita senza reti, lasciando spazio a riflessioni sulla prestazione della squadra. Lucca si trova sotto osservazione, mentre Mainoo sembra arretrare nel ruolo. Un risultato che invita a un’analisi approfondita delle dinamiche di gioco e delle aree da migliorare per affrontare le prossime sfide.

"> Saldo zero, senza giri di parole. È questa la bussola che guiderà il mercato di gennaio del Napoli, alla luce delle indicazioni della Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci. Come scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, non sarà possibile replicare la generosità dell’ultima estate, ma intervenire resta possibile purché ogni entrata venga perfettamente compensata da un’uscita. Il quadro, però, non genera allarmismi a Castel Volturno. Il Napoli può contare su un bilancio solido e su riserve importanti – circa un centinaio di milioni – che garantiscono stabilità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, saldo zero e riflessioni: Lucca sotto esame, Mainoo arretra”

