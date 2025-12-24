Gazzetta dello Sport | Napoli arriva lo stop

La Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società ha recentemente sospeso temporaneamente Napoli e Pisa, limitando le loro attività di mercato nel gennaio. Questo intervento, al debutto nel calcio professionistico, ha suscitato attenzione e discussioni nell'ambiente sportivo, segnando un nuovo episodio nella gestione finanziaria delle società calcistiche italiane.

Sono soltanto due, ma fanno rumore. Al suo primo intervento ufficiale nel calcio professionistico, la Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società – subentrata alla Covisoc tra polemiche e perplessità – ha fermato Napoli e Pisa, impedendo a entrambe di operare liberamente nel mercato di gennaio. Situazione diversa, invece, per la Lazio, che ha superato l'esame con conti ritenuti sufficientemente in ordine, come riporta la Gazzetta dello Sport. Due realtà differenti, accomunate però dal mancato rispetto dell'indicatore economico fissato dalla Figc e applicato per la prima volta come unico parametro di valutazione.

