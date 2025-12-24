Gazebo sradicati dal vento i commercianti | Avevamo segnalato i rischi

Il ciclone di Natale sta causando disagi in città, in particolare al Vomero. Alcuni gazebo di piazza Vanvitelli, di via Luca Giordano e delle strade limitrofe, sono stati sradicati dalle forti raffiche di vento, creando danni ai commercianti e costituendo un pericolo per i passanti. I pericoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

