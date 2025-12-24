Gaza soldato Idf ferito da ordigno Netanyahu Risponderemo

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ordigno è esploso oggi a Gaza ferendo un soldato israeliano. Secondo quanto riferito dall’esercito israeliano (Idf), l’esplosivo è detonato sotto un veicolo militare mentre i soldati stavano “smantellando” infrastrutture dei militanti nella città meridionale di Rafah. Il soldato, ferito in modo lieve, è stato trasportato in ospedale. Il primo ministro dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu ha definito l’incidente una violazione del cessate il fuoco e ha affermato che Israele “risponderà di conseguenza”. The Hamas terror organization continues to violate the ceasefire and President Trump’s 20 point plan. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza soldato idf ferito da ordigno netanyahu risponderemo

© Lapresse.it - Gaza, soldato Idf ferito da ordigno. Netanyahu “Risponderemo”

Leggi anche: Netanyahu: "Veto di Israele sui membri della forza di sicurezza a Gaza" | Libano, Unifil: "Attacco dell'Idf a una nostra pattuglia, nessun ferito"

Leggi anche: Libano, Unifil: "Attacco dell'Idf su una nostra pattuglia, nessun ferito" | Netanyahu: "Diritto di veto di Israele sui membri della forza di sicurezza a Gaza"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Gaza, Media: Per la Casa Bianca Israele potrebbe aver violato l'accordo; Il capo dell'IDF Carenza di soldati si lavora per incorporare gli ultr-ortodossi - Padre Romanelli: Con la tregua non ci sono più bombardamenti a tappeto ma la situazione è di emergenza. Servono aiuti; Il profilo Facebook che proverebbe la nazionalità israeliana di uno degli attentatori di Sydney è falso; Beirut: Serie di attacchi dell'Idf nel sud del Libano. Onu e 200 Ong: Israele apra agli aiuti - La denuncia dell'Onu: 10 dipendenti arrestati in Yemen dagli Houthi.

gaza soldato idf feritoGaza, soldato Idf ferito da ordigno. Netanyahu “Risponderemo” - Secondo quanto riferito dall'esercito israeliano (Idf), l'esplosivo è detonato sotto un ... lapresse.it

Gaza, soldato israeliano ucciso da un cecchino di Hamas dopo la firma dell'accordo. E l'Idf continua gli attacchi - Un soldato riservista dell'Idf è stato ucciso giovedì pomeriggio in un attacco di cecchini di Hamas a Gaza City. corriereadriatico.it

gaza soldato idf feritoIn Italia un soldato israeliano accusato di crimini guerra a Gaza: presentata denuncia alla Procura di Roma - La Fondazione Hind Rajab ha presentato una denuncia alla Procura di Roma contro un militare dell'Isf accusato di crimini di guerra ... ilfattoquotidiano.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.