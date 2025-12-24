Gaza soldato Idf ferito da ordigno Netanyahu Risponderemo
Un ordigno è esploso oggi a Gaza ferendo un soldato israeliano. Secondo quanto riferito dall’esercito israeliano (Idf), l’esplosivo è detonato sotto un veicolo militare mentre i soldati stavano “smantellando” infrastrutture dei militanti nella città meridionale di Rafah. Il soldato, ferito in modo lieve, è stato trasportato in ospedale. Il primo ministro dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu ha definito l’incidente una violazione del cessate il fuoco e ha affermato che Israele “risponderà di conseguenza”. The Hamas terror organization continues to violate the ceasefire and President Trump’s 20 point plan. 🔗 Leggi su Lapresse.it
