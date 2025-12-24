Gattuso torna sul Mondiale | Chiodo fisso | alle prime difficoltà non…

Gattuso. Il messaggio di Gennaro Gattuso alla Nazionale è diretto e senza margini di interpretazione. Il commissario tecnico dell’ Italia, intervenuto ai microfoni di Vivo Azzurro TV, ha ribadito con forza quale sia l’obiettivo principale del suo percorso in azzurro: “ Il chiodo fisso è andare al Mondiale, tornare lì dove siamo stati per tantissimi anni, anche da protagonisti. Dobbiamo volerlo a tutti i costi, non cominciare a vedere i fantasmi alla prima difficoltà “. Parole che fotografano bene lo spirito con cui l’ex campione del mondo sta affrontando questa nuova sfida. Gattuso è consapevole del peso dell’incarico e delle aspettative che accompagnano la panchina azzurra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

