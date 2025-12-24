Inter News 24 Il ct azzurro Gennaro Gattuso pare voglia puntare su Pio Esposito e su Marco Palestra per vincere il playoff e andare al Mondiale. A soli tre mesi dagli spareggi decisivi per l’accesso ai Mondiali, il Commissario Tecnico Rino Gattuso, l’indimenticabile ex centrocampista campione del mondo noto per la sua grinta inesauribile, scruta con attenzione le gerarchie della Serie A. Come analizzato da Pierfrancesco Archetti su La Gazzetta dello Sport, il focus principale è rivolto al reparto offensivo, dove finalmente arrivano segnali di vitalità e una concorrenza definita “rabbiosa”. Pio Esposito: l’istinto nerazzurro al servizio dell’Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gattuso punta su Pio Esposito e Palestra per andare al Mondiale?

Leggi anche: Gattuso punta sull’Inter per l’Italia: 5 i nerazzurri convocati e c’è la conferma Pio Esposito! Ecco perché il CT si affida a loro

Leggi anche: Gattuso su Italia-Israele: “Ci saranno 10mila persone fuori e 5mila dentro, ma noi dobbiamo andare al Mondiale”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bologna, i rossoblù affrontano l’ex obiettivo di mercato Esposito; Vai con Pio. Inter e Nazionale: perché può esplodere: la prima pagina de La Gazzetta dello Sport.

Inter, Barella e Bastoni da incubo sotto gli occhi di Gattuso: è allarme playoff. Il retroscena su Esposito e la frase incriminata - Inter, i rigori da incubo di Barella e Bastoni sotto gli occhi di Gattuso fanno scattare l'allarme in vista dei playoff. sport.virgilio.it