Gatti Milan i rossoneri hanno bussato alle porte della Continassa! Chieste informazioni per il centrale la risposta della Juve non si è fatta attendere

Gatti Milan, tentativo a vuoto del Diavolo: la Juve blinda il centrale e lo dichiara incedibile a causa dell’emergenza in difesa dopo il ko di Rugani. Le dinamiche del mercato invernale spesso intrecciano i destini delle grandi rivali storiche, ma ci sono porte che restano ermeticamente chiuse di fronte alle necessità logistiche e strategiche dei club. È quanto sta accadendo sull’asse rovente Torino-Milano, dove nelle ultime ore si è registrato un tentativo di approccio da parte della società rossonera per uno dei profili più apprezzati della retroguardia di Luciano Spalletti. Secondo le indiscrezioni riportate dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan ha bussato agli uffici della Continassa per chiedere informazioni su Federico Gatti, individuato come il rinforzo ideale per tamponare le falle difensive della rosa di Fonseca grazie alla sua proverbiale grinta e alla conoscenza del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

