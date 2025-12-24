Gatti Milan all’orizzonte spunta anche uno scambio che avrebbe del clamoroso | la Juve apre alla cessione in cambio di quel rossonero! Rivelazione

Gatti Milan, Allegri vuole il centrale bianconero e Spalletti punta Ricci: scambio allo studio per gennaio tra valutazioni differenti e conguagli. Quello che doveva essere un mercato di riparazione all’insegna della prudenza e dei ritocchi mirati, rischia improvvisamente di trasformarsi nel palcoscenico di uno degli scambi più clamorosi degli ultimi anni. Secondo quanto riportato con enfasi dall’edizione odierna di Repubblica, l’asse Torino-Milano è diventato incandescente grazie a una suggestione di mercato che vede protagonista assoluto Federico Gatti. Il difensore bianconero è finito prepotentemente nel mirino dei rossoneri su precisa e inderogabile indicazione di Massimiliano Allegri, il quale ha individuato nell’ex Frosinone l’elemento ideale, per caratteristiche mentali e fisiche, per restituire solidità, muscoli e quella “cattiveria” agonistica che sembra mancare alla retroguardia del Diavolo in questa fase. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

