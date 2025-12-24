Il delitto di Garlasco torna ciclicamente a occupare spazio nel dibattito pubblico. Non perché emergano svolte giudiziarie decisive, ma perché ogni nuova settimana aggiunge un livello alla narrazione che accompagna da anni uno dei casi più discussi della cronaca italiana. Anche negli ultimi giorni, il meccanismo si è rimesso in moto: polemiche, riletture, dichiarazioni e un rinnovato interesse mediatico hanno riportato il nome di Garlasco sotto i riflettori. Le dichiarazioni che hanno riacceso il caso. A riportare Garlasco al centro dell’attenzione sono state, ancora una volta, prese di posizione pubbliche e interventi mediatici legati ai protagonisti storici della vicenda. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, una settimana di polemiche e riletture: cosa è tornato a far discutere sul delitto di Chiara Poggi

Leggi anche: Garlasco, cosa rivela l'autopsia su Chiara Poggi sul colpo mortale e l'arma del delitto

Leggi anche: Garlasco, la nuova perizia e il giallo dei capelli nel bagno di Chiara Poggi: cosa dicono sul delitto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Garlasco in TV, altra svolta: scoop del Tg1 sull’orma insanguinata e polemiche roventi - Una nuova impronta (compatibile con la traccia 33) sarebbe stata trovata vicino al corpo di Chiara Poggi: polemiche roventi sul profilo psicologico di Stasi ... libero.it