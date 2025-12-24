Garlasco l' opinione di Lino Banfi | Per me è stata una donna quando una donna ne odia un' altra diventa una bestia irrefrenabile - VIDEO
Banfi dice la sua sul caso del delitto di Garlasco, ipotizzando anche la possibilità che Andrea Sempio e Alberto Stasi siano "entrambi colpevoli" “Penso una cosa di Garlasco, la dico perché la devo dire per forza”. Così Lino Banfi interviene sull’omicidio di Garlasco durante il podcast di Hoa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Garlasco, Lino Banfi e l’omicidio: “Per me è stata una donna”
Leggi anche: Garlasco, Lino Banfi-choc sulla morte di Chiara Poggi: "Una donna..."
Garlasco, Lino Banfi e l'omicidio: Per me è stata una donna; Garlasco, secondo Lino Banfi a uccidere Chiara Poggi è stata un'altra donna per odio; Garlasco, Lino Banfi e l’omicidio: “Per me è stata una donna”; Garlasco, Lino Banfi-choc sulla morte di Chiara Poggi: Una donna... | .it.
Garlasco, secondo Lino Banfi a uccidere Chiara Poggi è stata "un'altra donna per odio" - Al podcast "Sette Vite", Lino Banfi ha confessato di ritenere che sia stata una donna a colpire a morte con qualche oggetto Chiara Poggi ... virgilio.it
Garlasco, Lino Banfi e l’omicidio: “Per me è stata una donna” - Lino Banfi, al podcast di Hoara Borselli 'Sette vite', esprime il proprio parere sull'indagine relativa all'omicidio ... msn.com
Pensieri E Parole. . @antoboralevi #Garlascp @Garlasco Volete sapere quello che non vi dicono Asxolta se vuoi il@mio reel e dimmi la tua opinione. Grazoe #cronaca #delitto #giustizia #errore #erroregiudiziario #stasi #sempio #chiarapoggi #antonellabora - facebook.com facebook
#Salvini a #ZonaBianca: "L’idea che sul caso #Garlasco ci sia la possibilità che da dieci anni ci sia in galera un ragazzo a cui è stata rovinata la vita per errore è qualcosa che colpisce. Non è una questione di tifoseria, ma è evidente che ci sia stato qualcosa x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.