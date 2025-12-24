Banfi dice la sua sul caso del delitto di Garlasco, ipotizzando anche la possibilità che Andrea Sempio e Alberto Stasi siano "entrambi colpevoli" “Penso una cosa di Garlasco, la dico perché la devo dire per forza”. Così Lino Banfi interviene sull’omicidio di Garlasco durante il podcast di Hoa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, l'opinione di Lino Banfi: "Per me è stata una donna, quando una donna ne odia un'altra diventa una bestia irrefrenabile" - VIDEO

Leggi anche: Garlasco, Lino Banfi e l’omicidio: “Per me è stata una donna”

Leggi anche: Garlasco, Lino Banfi-choc sulla morte di Chiara Poggi: "Una donna..."

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Garlasco, Lino Banfi e l'omicidio: Per me è stata una donna; Garlasco, secondo Lino Banfi a uccidere Chiara Poggi è stata un'altra donna per odio; Garlasco, Lino Banfi e l’omicidio: “Per me è stata una donna”; Garlasco, Lino Banfi-choc sulla morte di Chiara Poggi: Una donna... | .it.

Garlasco, secondo Lino Banfi a uccidere Chiara Poggi è stata "un'altra donna per odio" - Al podcast "Sette Vite", Lino Banfi ha confessato di ritenere che sia stata una donna a colpire a morte con qualche oggetto Chiara Poggi ... virgilio.it