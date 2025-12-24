Futsal test di maturità al rientro dalle vacanze

La Futsal Cesena capirà in fretta se, dopo le due sconfitte di fila con Maccan Prata (3-1) e soprattutto quella nettissima di Rovereto (6-1), può continuare a lottare per la vetta. Dopo i due ko, la squadra di Osimani sarà infatti impegnata alla ripresa del campionato sabato 10 gennaio e il venerdì successivo a Padova e contro il Lecco le due formazioni che hanno appena appaiato i romagnoli in vetta alla classifica con 25 punti; nell’arco di poche lunghezze ci sono anche il Maccan Prata a 24, l’Mgm 2000 a 22, il Pordenone a 21 e l’Atlante Grosseto a 20. Sette squadre quindi nelle primissime posizioni racchiuse in soli cinque punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

