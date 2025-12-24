Fuoco di paglia o rischio reale? Sperone frena sull’acquisto di IrpiniAmbiente

Il consiglio comunale di Sperone ha deciso di non procedere all’acquisto delle quote di IrpiniAmbiente, suscitando diverse opinioni tra sindacati e altri enti provinciali. La decisione rappresenta un momento di riflessione sulla sostenibilità e sui rischi associati a tale operazione, lasciando aperti molti interrogativi sulla reale portata di questa posizione e sulle eventuali conseguenze future.

Avellino, 24 dicembre 2025 – Il consiglio comunale di Sperone ha deliberato contro l’acquisto delle quote di IrpiniAmbiente, sollevando timori tra i sindacati e tra gli altri comuni della provincia che devono ancora discutere la questione.La FIT Cisl, attraverso il rappresentante Francesco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

