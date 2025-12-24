Fuoco di paglia o rischio reale? Sperone frena sull’acquisto di IrpiniAmbiente

Il consiglio comunale di Sperone ha deciso di non procedere all’acquisto delle quote di IrpiniAmbiente, suscitando diverse opinioni tra sindacati e altri enti provinciali. La decisione rappresenta un momento di riflessione sulla sostenibilità e sui rischi associati a tale operazione, lasciando aperti molti interrogativi sulla reale portata di questa posizione e sulle eventuali conseguenze future.

Avellino, 24 dicembre 2025 – Il consiglio comunale di Sperone ha deliberato contro l’acquisto delle quote di IrpiniAmbiente, sollevando timori tra i sindacati e tra gli altri comuni della provincia che devono ancora discutere la questione.La FIT Cisl, attraverso il rappresentante Francesco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: A Genova aumenta la popolazione? Vi spiego perché è un fuoco di paglia Leggi anche: Irpiniambiente in bilico, i Comuni frenano sull’acquisizione delle quote: cresce la preoccupazione dei lavoratori La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fuoco di paglia o rischio reale? Sperone frena sull’acquisto di IrpiniAmbiente. “La benedizione della Santissima Madre di Dio all’ulivo» La notte in cui nacque Gesù faceva molto freddo. Maria e Giuseppe non avevano legna per accendere il fuoco. Giuseppe provò con un po’ di paglia, e la Madonna pianse, benedicendola perc - facebook.com facebook #FuocoDiPaglia - Madrid 10 de diciembre 2025 Ma che senso ho io, io, io Chiuso nella mia vestaglia Ma da cosa mi protegge Ma da cosa mi protegge Da un granello di sabbia, mhm Da quando sei arrivato tu, tu, tu, tu Tutto è un fuoco di paglia x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.