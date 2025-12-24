Fuochi d’artificio illegali | denunciato un 44enne sannita

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell'ambito dei servizi di controllo finalizzati al contrasto della produzione e commercio illegale di fuochi d'artificio e prodotti pirotecnici non conformi alla normativa vigente, la Polizia di Stato ha denunciato ieri un 44enne della provincia di Benevento. Il personale della Divisione Amministrativa della Questura di Benevento che per le festività natalizie prosegue l'incessante attività di vigilanza sul commercio e detenzione di artifici pirotecnici, ieri pomeriggio, procedeva al controllo di un esercizio commerciale sito nella provincia all'esito del quale sequestrava 370 manufatti artigianali non classificati.

