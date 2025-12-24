Fuochi clandestini e vendite sui social maxi controlli | Fiumicino al centro dell’operazione

Fiumicino, 24 dicembre 2025 – Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, torna alta l’attenzione sul fenomeno dei botti illegali, spesso detenuti e commercializzati senza alcuna autorizzazione e in condizioni di grave pericolo per la sicurezza pubblica. In questo contesto si inserisce il piano straordinario di controlli messo in campo dalla Guardia di Finanza, che ha portato a numerosi sequestri di materiale pirotecnico clandestino tra la Capitale e la provincia, con Fiumicino tra i territori maggiormente interessati dagli interventi. Proprio a Fiumicino, i militari del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma hanno individuato circa 320 chilogrammi di articoli pirotecnici detenuti illegalmente all’interno di un’abitazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Nel magazzino di un punto vendita scoperta una vera polveriera di botti illegali: maxi sequestro a Polistena.

