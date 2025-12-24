Fuochi clandestini e vendite sui social maxi controlli | Fiumicino al centro dell’operazione

Fiumicino, 24 dicembre 2025 – Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, torna alta l’attenzione sul fenomeno dei botti illegali, spesso detenuti e commercializzati senza alcuna autorizzazione e in condizioni di grave pericolo per la sicurezza pubblica. In questo contesto si inserisce il piano straordinario di controlli messo in campo dalla Guardia di Finanza, che ha portato a numerosi sequestri di materiale pirotecnico clandestino tra la Capitale e la provincia, con Fiumicino tra i territori maggiormente interessati dagli interventi. Proprio a Fiumicino, i militari del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma hanno individuato circa 320 chilogrammi di articoli pirotecnici detenuti illegalmente all’interno di un’abitazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Maxi controlli ad Acerra: il bilancio dell'operazione Leggi anche: Catania, maxi operazione della Polizia contro i fuochi d’artificio illegali in Corso Indipendenza Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nel magazzino di un punto vendita scoperta una vera polveriera di botti illegali: maxi sequestro a Polistena. Fuochi clandestini e vendite sui social, maxi controlli: Fiumicino al centro dell’operazione - Fiumicino al centro dei controlli sui botti illegali: sequestrati 320 chili di articoli pirotecnici in un’abitazione, vendite anche sui social. ilfaroonline.it

Fuochi d’artificio illegali, scoperta una fabbrica clandestina: denunciato 34enne - SANT’ANTIMO (rgl) – Dietro le vetrine virtuali dei social network si nascondeva una vera e propria fabbrica clandestina di fuochi d’artificio. ilgiornalelocale.it

Napoli, scoperta fabbrica clandestina fuochi artificio - Una fabbrica clandestina di fuochi d’artificio è stata scoperta a Sant’Antimo dalla polizia di Stato, che ha denunciato un 34enne per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti. tg24.sky.it

Fuochi d'artificio clandestini sequestrati nel reggino: Un intervento incisivo e tempestivo dei Carabinieri della Compagnia di Taurianova ha consentito di sottrarre al mercato illegale una vera e propria “polveriera” pronta a essere immessa in... - facebook.com facebook

Nel Leccese i Carabinieri hanno sequestrato un ingente quantitativo di fuochi d’artificio illegali custoditi in un’abitazione privata x.com

