L’avventura di Niklas Füllkrug al Milan è già iniziata, anche se l’ufficialità dovrà attendere l’apertura formale del mercato il 2 gennaio. Le visite mediche sono state superate, l’accordo è definito e l’idea della società è chiara: metterlo subito a disposizione di Massimiliano Allegri senza tempi morti. Il calendario non concede pause. Proprio il 2 gennaio i rossoneri affronteranno il Cagliari, e l’intenzione è quella di portare immediatamente il centravanti tedesco dentro le rotazioni offensive. Niclas Fullkrug Il saluto del West Ham. Nel frattempo, dall’Inghilterra è arrivato il commiato ufficiale. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Fullkrug riparte dal Milan: attesa solo l’ufficialità

Fullkrug al Milan, via libera dal West Ham. La Gazzetta dello Sport in apertura: Il 9 in più.

Il Milan scopre Fullkrug: primo contatto a Milanello - Oggi per l’attaccante tedesco primo faccia a faccia a Milanello con allenatore e i nuovi compagni: pronto un percorso personalizzato L’obiettivo è metterlo in campo a Cagliari ... msn.com