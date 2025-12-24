Fullkrug riparte dal Milan | attesa solo l’ufficialità
L’avventura di Niklas Füllkrug al Milan è già iniziata, anche se l’ufficialità dovrà attendere l’apertura formale del mercato il 2 gennaio. Le visite mediche sono state superate, l’accordo è definito e l’idea della società è chiara: metterlo subito a disposizione di Massimiliano Allegri senza tempi morti. Il calendario non concede pause. Proprio il 2 gennaio i rossoneri affronteranno il Cagliari, e l’intenzione è quella di portare immediatamente il centravanti tedesco dentro le rotazioni offensive. Niclas Fullkrug Il saluto del West Ham. Nel frattempo, dall’Inghilterra è arrivato il commiato ufficiale. 🔗 Leggi su Como1907news.com
