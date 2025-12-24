La nuova avventura di Niclas Füllkrug con il Milan è entrata nel vivo. Dopo le visite mediche superate senza intoppi, l’attaccante tedesco ha vissuto oggi il suo primo giorno a Milanello, respirando da vicino l’ambiente che dovrà diventare casa nei prossimi mesi. Un ingresso silenzioso ma carico di significato, scandito da test atletici e prime valutazioni sul campo. Non c’è stata fretta né clamore. La priorità dello staff è stata quella di fotografare con precisione la condizione fisica del nuovo centravanti, reduce da una stagione complicata in Inghilterra. Ogni dato raccolto servirà per costruire un percorso su misura, evitando forzature e accelerazioni inutili. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Fullkrug prende confidenza con Milanello: primo giorno in rossonero tra test e sensazioni

Fullkrug prende oggi il posto di Nkunku, ma il grande colpo deve ancora essere impacchettato. Il Milan - secondo voci giunte alla nostra community - attende il ritorno in campo di Dusan Vlahovic, per poi provare l'affondo a fine stagione e portarlo in rossonero. - facebook.com facebook

#Capello: "Non è da #Allegri perdere tutti questi punti e prendere tanti gol. #Fullkrug Era difficile pensare di..." #MilanPress x.com