Fullkrug e la maglia del Milan col numero 9 maledetto | solo un giocatore ne ha sfatato il tabù
Fullkrug indossa ora la maglia del Milan con il numero 9, un numero spesso considerato sfortunato nel calcio. Solo un giocatore, Jovic, è riuscito a superare questo tabù. La scelta dell’attaccante tedesco segna un nuovo capitolo per la storia di questa divisa, che da tempo porta con sé una certa tradizione di sfide e credenze.
L'attaccante tedesco ha scelto la divisa rimasta senza padrone, Jovic è stato l'ultimo ad averla indossata. Dopo Pippo Inzaghi, quasi tutti quelli che l'hanno scelta ne hanno avvertito il "peso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
