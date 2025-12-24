Frosinone cimitero aperto la notte di Natale
Anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Frosinone garantirà l’apertura del civico cimitero di Colle Cottorino durante la notte della vigilia di Natale. L’iniziativa, su indirizzo del Sindaco, Riccardo Mastrangeli, è stata coordinata dall'assessorato del vicesindaco Antonio Scaccia e resa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
