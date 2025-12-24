Frosinone cimitero aperto la notte di Natale

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Frosinone garantirà l’apertura del civico cimitero di Colle Cottorino durante la notte della vigilia di Natale. L’iniziativa, su indirizzo del Sindaco, Riccardo Mastrangeli, è stata coordinata dall'assessorato del vicesindaco Antonio Scaccia e resa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

frosinone cimitero aperto la notte di natale

© Frosinonetoday.it - Frosinone, cimitero aperto la notte di Natale

Leggi anche: A cielo aperto – il cimitero monumentale di Bari

Leggi anche: A cielo aperto – il cimitero monumentale di Bari

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Frosinone, torna La Notte dei Leoni torna a Frosinone: allo "Stirpe" Daniel Ciofani e Venus Williams - Sport, spettacolo e solidarietà si incontrano in un evento unico pronto a far battere i cuori di tifosi e appassionati di ogni età. ilmessaggero.it

Frosinone, torna la "Notte dei Leoni" allo stadio "Stirpe": la partita di beneficienza il 27 maggio - 000 spettatori, torna la "Notte dei Leoni", l'iniziativa benefica promossa dalla nazionale attori 1971 in collaborazione con Admo - ilmessaggero.it

Frosinone, incidente stradale nella notte sulla via Casilina: quattro morti - È di quattro morti il bilancio dell'incidente stradale accaduto intorno alle 2. tg24.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.