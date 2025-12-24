Friends Torna Gratis su Cielo dal 12 Gennaio | Nostalgia Anni 90 ??

Sei amici, due appartamenti, un iconico bar e la colonna sonora che conosciamo tutti a memoria. Serve dire altro? Cielo ci riporta direttamente negli anni 90 con una delle sitcom più cult della storia della TV. Friends arriva in chiaro dal lunedì 12 gennaio alle 20:20 per farci rivivere le risate, gli amori e le avventure di Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe nel loro appartamento di New York? La serie che ha definito un'intera generazione torna accessibile a tutti gratuitamente sul digitale terrestre. Episodi indimenticabili, battute entrate nella cultura pop e momenti che hanno fatto piangere e ridere milioni di spettatori in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it

#FRIENDS ritorna in tv Prossimamente sul canale 26 : #Cielo info e orari verranno pubblicati in pagina #CieloTV Su #Netflix sarà disponibile fino al 30 Dicembre - facebook.com facebook