Frendrup Juve, il rossoblù torna nel mirino per il mercato di gennaio. Il nuovo direttore sportivo Marco Ottolini punta sul mediano danese per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. La Juventus ha intensificato i contatti per Morten Frendrup, individuato come il profilo ideale per completare il centrocampo in vista del 2026. Secondo quanto riportato dal QS, il mediano del Genoa è diventato un obiettivo sensibile a causa delle difficoltà riscontrate per arrivare a Davide Frattesi, per il quale l’Inter continua a sparare alto. L’operazione potrebbe essere agevolata dal ritorno in bianconero di Marco Ottolini, il nuovo direttore sportivo che ha appena risolto il contratto con il club ligure e che conosce alla perfezione le qualità del classe 2001, avendolo gestito direttamente nelle ultime stagioni a Marassi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frendrup Juve, Ottolini può essere la chiave per sbloccare l’affare. Le ultime sul mercato in entrata dei bianconeri Leggi anche: Guerreiro Juventus, intrigo di mercato col Bayern Monaco! La chiave decisiva per sbloccare l’affare può essere questo bianconero: tutti gli aggiornamenti Leggi anche: Mercato Juve, i bianconeri non si fermano davanti alle smentite: l’idea del club per rilanciare. Spalletti può essere la chiave vincente Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Juventus, Frendrup possibile alternativa a Frattesi e Ottolini lo conosce molto bene... - Come spiega il QS Frattesi resta il primo nome sulla lista della dirigenza bianconera ma l'Inter ... tuttojuve.com

Juventus, Ottolini cambia il mercato: Comolli piazza una mossa a sorpresa - it, con i nostri Riccardo Meloni e Carlo Roscito, abbiamo parlato nuovamente dell’argomento, provando a tracciare i contorni della sua eventuale avventura ... calciomercato.it

Schira: 'Juventus, Inter e Roma hanno messo gli occhi addosso a Frendrup per gennaio' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, Juventus, Inter e Roma starebbero seguendo per il mercato di gennaio il centrocampista del Genoa Morten Frendrup, mediano danese ... it.blastingnews.com

Tre rinforzi in vista per il #Genoa Mattia Perin dalla #Juventus trattativa avanzata (Leali alla Lazio) Edin Dzeko dalla #Fiorentina, per fare da chioccia ai centravanti Niccolò Pisilli in prestito, la #Roma ha chiesto Morten Frendrup x.com

La porta è un reparto osservato con attenzione. La Roma di Gasp potrebbe interessarsi a Frendrup. Intanto Ottolini sarà il nuovo ds della Juventus - facebook.com facebook

