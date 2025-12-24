Frattesi Juventus avanti a gonfie vele | no allo scambio con Thuram con l’Inter si potrebbe trattare su questa formula Tutti gli aggiornamenti

Frattesi Juventus, il tecnico vuole l’azzurro ma l’Inter fa muro sulla contropartita: Chiellini blinda il francese, si cerca l’intesa sul prestito. Il mercato di gennaio potrebbe regalare un colpo di scena clamoroso sull’asse più caldo del calcio italiano. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sport, la Juventus ha messo nel mirino Davide Frattesi come rinforzo ideale per il centrocampo di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, che conosce bene il giocatore grazie all’esperienza in Nazionale, lo rivorrebbe con sé per aggiungere dinamismo e capacità di inserimento alla sua mediana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juventus avanti a gonfie vele: no allo scambio con Thuram, con l’Inter si potrebbe trattare su questa formula. Tutti gli aggiornamenti Leggi anche: Frattesi Juve: veto allo scambio con Thuram, ma l’Inter potrebbe aprire a questa formula. Le ultimissime Leggi anche: Calciomercato Inter, da Frattesi alla Juve allo scambio con Khephren Thuram: Chiellini dice tutto! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mercato Juventus, avanti tutta per Frattesi: c’è l’incastro perfetto con l’Inter - I bianconeri accelerano per il centrocampista in uscita dai nerazzurri: il colpo dell'inverno è ora più vicino ... msn.com

Juventus, Moretto: ‘Non ci sono contatti tra l’entourage di Frattesi e i bianconeri’ - L’esperto di mercato ha infatti chiarito che, al momento, non c’è alcuna trattativa in corso tra le parti: “Quindi insomma non ci sono contatti tra club, non ci sono contatti tra entourage Frattesi e ... it.blastingnews.com

Più difficili Tonali e Frattesi - Tra i primi posti della lista bianconera ci sono anche Tonali e Frattesi, ma il primo sembra intenzionato a restare al Newcastle mentre il secondo vuole aspettare di giocare il Mondiale per Club prima ... sport.sky.it

#Frattesi #Juventus Il centrocampista ha preso una decisione x.com

Il muro della #Juventus frena l'ipotesi di scambio tra #Cambiaso e #Frattesi con l' #Inter. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la società bianconera non sembra intenzionata a privarsi di #Cambiaso. Nonostante l'interesse per #Frattesi, la #Juv - facebook.com facebook

