Frattesi Juve nodo formula per i bianconeri | il centrocampista dell’Inter vuole ascoltare le offerte!

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 La situazione. Con l’avvicinarsi della finestra di trasferimenti invernale, il caso più spinoso in casa Inter riguarda senza dubbio il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale, stanco di recitare un ruolo da comprimario nelle rotazioni dei nerazzurri, è ormai considerato un nome in uscita. La necessità di trovare maggiore minutaggio e continuità sta spingendo l’ex Sassuolo a valutare seriamente l’addio a Milano già a gennaio. Alla finestra, pronta ad approfittare di questo malcontento, c’è la Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com

frattesi juve nodo formula per i bianconeri il centrocampista dell8217inter vuole ascoltare le offerte

© Internews24.com - Frattesi Juve, nodo formula per i bianconeri: il centrocampista dell’Inter vuole ascoltare le offerte!

Leggi anche: Frattesi Juve, novità sul futuro del centrocampista dell’Inter: potrebbero arrivare offerte ma… Tutti gli aggiornamenti

Leggi anche: Frattesi Juve si scalda: l’Inter potrebbe aprire a quella formula che troverebbe il pieno gradimento di Comolli! Le novità sul futuro del centrocampista

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calciomercato Inter Frattesi resta un’idea per la Juventus | prezzo formula e il nodo Spalletti; Juventus, parte l’assalto a Frattesi: Muharemovic può sbloccare l’incastro; Calciomercato, Frattesi pensa all’addio all’Inter: la Juventus osserva il colpo di gennaio; Calciomercato Inter, Frattesi resta un’idea per la Juventus: prezzo, formula e il nodo Spalletti.

frattesi juve nodo formulaMoretto: “Frattesi-Juve anche senza Thuram. Si studia questa formula. Ma anche all’estero…” - Attenzione al futuro di Davide Frattesi e ai rumors sulla Juventus: ne ha parlato così Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ... msn.com

frattesi juve nodo formulaJuve, restyling a centrocampo: Comolli al bivio e per Frattesi c'è la formula che può convincere l'Inter - L’ad sembra deciso a non voler ripetere gli errori dell’ultimo mercato, consegnando subito a Spalletti un interprete con cui rinforzare la mediana: oltre all'ex Sassuolo ci sono anche due alternative, ... tuttosport.com

frattesi juve nodo formulaFrattesi, la formula per andare alla Juventus anche senza lo scambio con Thuram - Al netto di questa posizione, la domanda a questo punto diventa: Frattesi può passare dall'Inter alla Juventus anche senza l'addio di Thuram? msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.