Frattesi Juve nodo formula per i bianconeri | il centrocampista dell’Inter vuole ascoltare le offerte!
Inter News 24 La situazione. Con l’avvicinarsi della finestra di trasferimenti invernale, il caso più spinoso in casa Inter riguarda senza dubbio il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale, stanco di recitare un ruolo da comprimario nelle rotazioni dei nerazzurri, è ormai considerato un nome in uscita. La necessità di trovare maggiore minutaggio e continuità sta spingendo l’ex Sassuolo a valutare seriamente l’addio a Milano già a gennaio. Alla finestra, pronta ad approfittare di questo malcontento, c’è la Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Frattesi Juve, novità sul futuro del centrocampista dell’Inter: potrebbero arrivare offerte ma… Tutti gli aggiornamenti
Leggi anche: Frattesi Juve si scalda: l’Inter potrebbe aprire a quella formula che troverebbe il pieno gradimento di Comolli! Le novità sul futuro del centrocampista
Calciomercato Inter Frattesi resta un’idea per la Juventus | prezzo formula e il nodo Spalletti; Juventus, parte l’assalto a Frattesi: Muharemovic può sbloccare l’incastro; Calciomercato, Frattesi pensa all’addio all’Inter: la Juventus osserva il colpo di gennaio; Calciomercato Inter, Frattesi resta un’idea per la Juventus: prezzo, formula e il nodo Spalletti.
Moretto: “Frattesi-Juve anche senza Thuram. Si studia questa formula. Ma anche all’estero…” - Attenzione al futuro di Davide Frattesi e ai rumors sulla Juventus: ne ha parlato così Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ... msn.com
Juve, restyling a centrocampo: Comolli al bivio e per Frattesi c'è la formula che può convincere l'Inter - L’ad sembra deciso a non voler ripetere gli errori dell’ultimo mercato, consegnando subito a Spalletti un interprete con cui rinforzare la mediana: oltre all'ex Sassuolo ci sono anche due alternative, ... tuttosport.com
Frattesi, la formula per andare alla Juventus anche senza lo scambio con Thuram - Al netto di questa posizione, la domanda a questo punto diventa: Frattesi può passare dall'Inter alla Juventus anche senza l'addio di Thuram? msn.com
Corsera - Muharemovic, obiettivo #Inter: intreccio con la Juve (che punta Frattesi). Palestra a gennaio Inarrivabile, anche se... x.com
FRATTESI SUBITO E GORETZKA A GIUGNO Il piano della Juve - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.