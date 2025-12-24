Frattesi Juve i bianconeri non mollano il centrocampista | l’Inter fissa il prezzo per la cessione a gennaio La risposta della Vecchia Signora

Frattesi Juve, è lui l’obiettivo per il 2026. Luciano Spalletti spinge per avere il centrocampista azzurro mentre l’Inter fissa il prezzo a 35 milioni. La Juventus ha rotto gli indugi per Davide Frattesi, individuando nel centrocampista nerazzurro l’elemento ideale per completare il reparto mediano in vista del 2026. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da La Repubblica, il tecnico Luciano Spalletti avrebbe indicato il giocatore come priorità assoluta per gennaio, apprezzandone le doti di inserimento e la capacità di incidere in zona gol, qualità già ampiamente dimostrate con la maglia della Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juve non molla Frattesi. La Repubblica: "Inter ferma a 35 milioni. No dei bianconeri allo scambio con Cambiaso" - Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Juventus continua a monitorare la situazione legata a Davide Frattesi. tuttojuve.com