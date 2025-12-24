Fratelli d’Italia va all’attacco | Ignorati i meriti del centrodestra

Fratelli d’Italia critica l’atteggiamento del centrosinistra sulla questione del Ponte sul Serchio, sottolineando come i meriti dell’opera siano attribuibili a iniziative concrete del centrodestra. Secondo il partito, la Provincia e Stefano Baccelli cercano di appropriarsi dei risultati ottenuti, ignorando gli sforzi e le decisioni prese in passato dal centrodestra, anche di fronte alle resistenze politiche della sinistra locale.

“Senza badare a spese, la Provincia e Stefano Baccelli cercano di intestarsi del tutto un’opera, il Ponte sul Serchio, che però deve la sua genesi ad atti concreti e decisivi del centrodestra, superando anche l’ostilità della sinistra lucchese che oggi cerca di prendersi tutti i meriti”. Il consigliere regionale Vittorio Fantozzi e il coordinatore comunale Luca Pierotti, entrambi FdI, commentano così l’inaugurazione del nuovo Ponte sul Serchio. “Dopo la farsa dei 51 giorni di proroga dei lavori e una inaugurazione delle procedure di collaudo che non trova precedenti nella storia istituzionale italiana – dicono – fatta ovviamente per la campagna elettorale delle Regionali, si assiste ad una quotidiana beatificazione di esponenti del Pd ma si nascondono i meriti del centrodestra, fra i quali sicuramente un momento decisivo di cui fu protagonista Altero Matteoli e le forze politiche a lui vicine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

