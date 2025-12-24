Frasi aberranti Schlein prenda le distanze Lavoro ai rom in cambio di voti bufera sull’audio del consigliere Pd
Sotto Natale in Campania è scoppiato il caso di un messaggio che Salvatore D'Agostino, consigliere comunale a Giugliano, in provincia di Napoli, avrebbe mandato prima del voto regionale, sul quale lui si è impegnato alacremente. È stato in prima linea per fare campagna elettorale a favore di una lista civica a sostegno del Pd e del candidato presidente, poi eletto, Roberto Fico. A parlarne per prima è stata Hoara Borselli nell'articolo di apertura de il Giornale in edicola questa mattina e al momento non è nota l'evoluzione dei fatti emergenti da quel messaggio, quindi se poi il reato si sa davvero consumato: Carmela Rescigno, vice coordinatrice regionale della Lega, ha sporto denuncia per capire se possa configurarsi una violazione di legge ma nel frattempo la politica, nonostante il clima festivo, non si è tirata indietro nel commentare quanto finora emerso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
