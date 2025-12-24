Franco Cioni graziato da Mattarella | Mia moglie soffriva tantissimo l’ho fatto per lei Sono un uomo buono

Franco Cioni, 73 anni di Modena, è stato graziato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo dieci mesi di detenzione. L’intervento ha estinto la sua pena residua di cinque anni. Cioni ha dichiarato di aver agito per il bene della moglie, che soffriva molto, e si è definito un uomo buono. La decisione rappresenta un atto di clemenza e riflette le prerogative del capo dello Stato.

Modena, 24 dicembre 2025 – Franco Cioni dopo dieci mesi di carcere é un uomo libero. Il 73enne modenese è una delle cinque persone ad avere ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha estinto la sua pena residua di altri cinque anni. Cioni era stato condannato a 6 anni e 4 mesi per avere ucciso la moglie Laura Amidei, malata terminale. Un gesto estremo di pietà nei confronti della donna con la quale aveva trascorso oltre mezzo secolo di vita e che accudiva da anni a causa della malattia. Lo incontriamo nella sua prima mattina da uomo libero, nello studio del suo avvocato difensore, Simone Bonfante, in centro a Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Franco Cioni graziato da Mattarella: “Mia moglie soffriva tantissimo, l’ho fatto per lei. Sono un uomo buono” Leggi anche: Franco Cioni, graziato da Mattarella: «Ho ucciso mia moglie ma non sono pentito, soffriva tanto. Serve una legge sul fine vita» Leggi anche: La storia di Franco Cioni, graziato da Mattarella: uccise la moglie malata terminale “per non farla soffrire” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Franco Cioni, graziato da Mattarella: «Ho ucciso mia moglie ma non sono pentito, soffriva tanto. Serve una legge sul fine vita»; Mattarella firma 5 grazie: ci sono anche Franco Cioni, che ammazzò la moglie gravemente malata, e Alla F. Hamad Abdelkarim, l'ex calciatore libico condannato come scafista; La storia di Franco Cioni, graziato da Mattarella: uccise la moglie malata terminale per non farla soffrire; Il Presidente Mattarella ha graziato Franco Cioni. La storia di Franco Cioni, graziato da Mattarella: uccise la moglie malata terminale “per non farla soffrire” - Franco Cioni nell'aprile 2021 soffocò la moglie Laura Amidei, malata terminale, con un cuscino "per non farla soffrire" ... fanpage.it

Franco Cioni, graziato da Mattarella: «Ho ucciso mia moglie ma non sono pentito, soffriva tanto e serve una legge sul fine vita. Il carcere è duro ma tutti mi hanno abbracciato» - Il pensionato di Vignola (Modena) ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica, nel 2021 l'omicidio della moglie Laura Amidei, malata terminale: «Sono sereno e adesso mi dedicherò a un fratel ... msn.com

Il Presidente Mattarella ha graziato Franco Cioni - Il Capo dello Stato ha tenuto conto delle condizioni di salute dell'uomo e della "particolare cond ... rainews.it

Corriere della Sera. . Dopo dieci mesi di reclusione Franco Cioni è un uomo libero. Il 77enne modenese e una delle cinque persone ad aver ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha estinto la sua pena detentiva di altri cinqu - facebook.com facebook

Franco Cioni, il 73enne graziato da Mattarella: «Ho ucciso mia moglie ma non sono pentito, soffriva tanto e serve una legge sul fine vita. Il carcere è duro ma tutti mi hanno abbracciato» x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.