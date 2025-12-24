Francia | Macron vuole una nuova portaerei Simbolo della potenza della nazione

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’impegno della Francia nella realizzazione di una nuova portaerei, destinata a sostituire la “Charles de Gaulle” come nave ammiraglia della Marine Nationale. Questo investimento fa parte del piano di riarmo nazionale e mira a rafforzare la capacità navale del paese, confermando la portaerei come simbolo della potenza francese. Il progetto Pang sarà prioritario nel budget per la difesa dei prossimi anni.

La Francia finanzierà prioritariamente nel suo piano di riarmo una nuova portaerei per sostituire la veterana "Charles de Gaulle" come ammiraglia della Marine National: il presidente Emmanuel Macron, dagli Emirati Arabi Uniti dove si trovava in visita di Stato, nella giornata di lunedì 22 dicembre ha confermato che Parigi accelererà sul potenziamento navale investendo nel progetto Pang (Porte-Avions de Nouvelle Génération), già inserita nella Loi de Programmation Militaire allocante i budget per la Difesa per gli anni a venire. Una maxi-portaerei per affrontare "l'era dei predatori". Per Macron, che tra un anno e mezzo (maggio 2027) vedrà il suo secondo mandato volgere al termine, l'obiettivo è lasciare in eredità al suo successore il progetto della più grande portaerei di una marina della Nato esclusa quella statunitense.

