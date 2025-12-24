Francia e Germania riportano la Russia nel sistema energetico europeo? Il caso Lingen

Nel momento in cui l’Unione europea tenta di chiudere definitivamente la stagione della dipendenza energetica da Mosca, qualcosa si muove in senso opposto. Una joint venture franco-russa è infatti in attesa di autorizzazione per produrre combustibile nucleare a Lingen, nel nord-ovest della Germania, coinvolgendo direttamente una società controllata dal Cremlino. Il progetto prevede che Framatome, controllata del gruppo energetico statale francese Edf, gestisca l’impianto tedesco utilizzando componenti forniti da Tvel, una società del colosso nucleare russo Rosatom. Tvel non avrebbe un ruolo operativo diretto nello stabilimento, ma fornirebbe elementi considerati essenziali per la produzione delle barre e degli assemblaggi di combustibile. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Francia e Germania riportano la Russia nel sistema energetico europeo? Il caso Lingen Leggi anche: La collaborazione Italia-Germania rafforza il sistema salute europeo. Ecco come Leggi anche: Italia e Germania insieme nel rilancio europeo. Il racconto dalla Festa della Bundeswehr La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Intelligence Usa: Putin vuole conquistare tutta l'ex Urss. Kiev: attaccherà i Baltici nel 2027 - Dmitriev: “Costruttivi i colloqui a Miami con Witkoff e Kushner”. Francia e Germania riportano la Russia nel sistema energetico europeo? Il caso Lingen - russa per produrre combustibile nucleare in Germania riaccende timori di sicurezza, spionaggio e dipendenza ... formiche.net

Ucraina, lo stallo europeo e il «Comma 22»: perché Italia, Francia e Germania si «bloccano» fra loro - ponte con un eurobond garantito dal bilancio europeo ... msn.com

Russia: “Francia invierà soldati in Ucraina”/ “Macron prepara intervento militare della Legione Straniera” - L'intelligence russa lancia l'allarme su un presunto piano segreto della Francia per inviare 2mila soldati a combattere in Ucraina, gli 007 accusano Macro Il servizio di intelligence estero della ... ilsussidiario.net

Europa, stretta sui social per minori: Francia, Spagna, Italia, Grecia e Germania valutano divieti. https://l.euronews.com/kQPm - facebook.com facebook

L’INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ | Inapp Paper 61 Un’analisi comparativa dei sistemi di collocamento mirato delle persone con disabilità in Italia, Spagna, Francia, Germania e Irlanda. Inapp Paper n. 61 qui: shorturl.fm/ x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.